歌手の和田アキ子（75）が3日、パーソナリティ―を務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。夜中に酔っ払って自宅に押しかけた芸能人を明かした。この日の番組は音楽企画「名曲ディスカバリー」と題し、2026年にメモリアルイヤーを迎えるアーティストを特集。その中で歌手デビュー35周年を迎えた観月ありさを紹介。和田は「もうね、ご主人もよく知ってるし、コンサート