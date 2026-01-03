連続テレビ小説『あんぱん』のスピンオフとなるオーディオドラマ『さいごのうた』が、NHK-FMにて1月3日(22:00〜22:50)に放送される。Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が演じる作曲家・いせたくやが主人公の本作で、たくやの妻となる橿原薫を三浦透子が演じている。制作統括の倉崎憲チーフ・プロデューサーにインタビューし、三浦の起用理由は現場での裏話などを聞いた。○いずみたくが手掛けた「じゃがいものうた」を歌う橿原薫役三浦透