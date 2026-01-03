全日本プロレス３日の後楽園ホール大会で、右肩のケガで欠場中だった斉藤レイ（３９）が６か月ぶりに復帰することを宣言した。この日の休憩前にリングにのぼったレイは「この俺斉藤レイは２月２３日大田区大会で復帰するぜ」と報告。会場からは大きな歓声が上がった。レイは右肩の手術のため昨年８月に欠場を発表。王道トーナメント、世界最強タッグ決定リーグ戦も欠場していた。