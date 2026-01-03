フジテレビの動画配信サービス・FODでは、8日から『インカレフィギュア2026(第98回日本学生氷上選手権大会)』(以下『インカレフィギュア2026』)の全選手・全演技を生配信する。『インカレフィギュア2026』『インカレフィギュア2026』は、大学生のフィギュアスケート日本一を決める大会。東京辰巳アイスアリーナで開催される。日本スケート連盟が主催する国内最高峰の大会『全日本フィギュアスケート選手権』よりも歴史の深い大会で