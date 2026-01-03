正月明けに体重計に乗って「やっぱり増えていた」と感じる人は多い。ただし、その増加分はすべて“脂肪”とは限らない。年末年始は食事量の増加だけでなく、生活リズムの乱れや運動量の低下、アルコール摂取などが重なり、体の中では代謝や水分バランス、消化機能にさまざまな変化が起きているのだ。なぜ正月は太りやすく、戻りにくいのか──クリニックフォア監修医の内科医・渥美 義大先生に聞くと、意外な落とし穴が見えてきた