し、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 鹿屋警察署によりますと、2日午後4時半すぎ、鹿屋市輝北町の住民から「自宅が全焼し同居の母と連絡がとれない」と消防に通報がありました。 この火事で無職・平野洋子さん（86）が暮らす木造平屋の住宅や車庫などが全焼し、焼け跡から1人が遺体で見つかりました。 平野さんは息子（60代）と2人暮らしで、現在、平野さんと連絡がとれないということです。 警察が遺体の身元とともに