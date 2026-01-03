伊佐市の住宅できのう2日、強盗傷害容疑事件が発生し警察が捜査しています。 伊佐湧水警察署によりますと2日午前7時すぎ、伊佐市の住宅に包丁のようなものを持った男が押し入り、住人の40代女性に「金を出せ」などと言って金を奪おうとしました。 女性は男ともみ合いになって手に軽いけがをし、男は何も奪わずに逃走したということです。サングラス姿の男は逃走中 男は年齢60代ほど、身長170センチくらいのやせ型で、黒っぽいフ