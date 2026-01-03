◆全国高校ラグビー▽準々決勝東福岡２１―１７東海大相模（３日・花園）東福岡（福岡第１）が、東海大相模（神奈川第２）に逆転勝ちし、２大会ぶり４強入りを決めた。７―７で前半を折り返すと、東福岡は後半５分に勝ち越しトライを奪われ、１１分にはＰＧも献上。１０点差とされた。だが、１トライ１Ｇを返した後、１４―１７の２６分、途中出場のＳＨ橋場璃音（りお、２年）がラックサイドを突いて逆転トライ（Ｇ成功）。