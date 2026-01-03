◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１月３日、美浦トレセン３勝クラス勝利から参戦するマイネルオーシャン（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父ゴールドシップ）は、角馬場で軽く運動。初めての重賞に備えた。「昨年の春くらいからブリンカーをつけているけど、ようやくかみ合うようになってきた。順調に来ています」と鹿戸調教師は心身のバランスが取れてきたことを強調する。鞍上には東京