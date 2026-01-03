広島は３日、浦和ＭＦ松本泰志が完全移籍で加入すると発表した。埼玉・昌平高出身出身の松本は昨季、地元のクラブでもある浦和へ完全移籍。浦和ではリーグ戦２９試合に出場して３得点をマークしたが、主に３―４―２―１のボランチなどでプレーしていた広島時代とは違い、４―２―３―１のダブルボランチやトップ下で起用されたスコルジャ監督下のチームでは定位置確保に至らず。わずか１年で、古巣復帰という異例の移籍となった