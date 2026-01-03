巨人からポスティング制度を利用してメジャー移籍を目指している岡本和真内野手（２９）の４５日間の交渉期限は米東部時間で４日午後５時（日本時間５日午前７時）に迫っている。岡本はすでに渡米し、ボラス代理人らと最終の絞り込み作業を行っているとみられる中、現地ではエンゼルス、パイレーツ、パドレスなどが候補とされている。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は２日（同３日）、「どの球団が岡本と契約するの