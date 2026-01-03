◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)箱根駅伝の9区と10区を繋ぐ、鶴見中継所での最後のタスキリレー。立教大学と大東文化大学は、悔しくも母校のタスキを繋ぐことができませんでした。復路では先頭の大学の通過から20分遅れた場合、前の走者の到着を待たずに次の走者がスタートします。20.2キロ地点の生麦では、立教大学が先頭通過から19分52秒、大東文化大学はすでに20分を超えていました。鶴見中継所では、立