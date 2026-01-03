プロレス団体「DDT」は3日、公式Xを更新。同日の後楽園ホール大会の放送席ゲストとして来場を予定していたお笑いコンビ「納言」の薄幸(32)が、体調不良のため出演を見合わせると発表した。同Xで「本日の後楽園ホール大会の放送席ゲストとして来場を予定しておりました、納言の薄幸さんですが、体調不良のため出演を見合わせることとなりました」と報告。「 楽しみにされていたファンの皆様には深くお詫び申し上げます」と謝