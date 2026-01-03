お笑いコンビ「エバース」の佐々木隆史（33）と町田和樹（33）が2日配信のABEMA「しくじり先生俺みたいになるな！！」（後10・00）にゲスト出演。今後の賞レースの賞金配分が決定した。この日は「エバースの今後を考える」をテーマにトークを展開。「エバース」は佐々木がネタを全て書き、町田はかつて合コンざんまいでネタ合わせを欠席することもあったため、その後の賞レースの賞金配分は「19対1」と極端な割合となった