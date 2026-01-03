ABEMA的ニュースショーでは以前、2度の台風に見舞われ、工場が吹き飛んでしまった八丈島のあしたば加工工場を取材。その後の状況について改めて取材した。【映像】台風で壊滅した工場の様子（実際の映像）工場の修繕費には2億近くかかる見込みで、唯一被災を免れたあしたばの乾燥機も動くかどうか分からないというのが11月時点での状況だった。あれから1ヶ月が経ち、あしたば加工工場はどうなったのか。あしたばの乾燥機は無