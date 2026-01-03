ミルウォーキー・バックス vs シャーロット・ホーネッツ日付：2026年1月3日（土）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 122 - 121 シャーロット・ホーネッツ NBAのミルウォーキー・バックス対シャーロット・ホーネッツがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。