¢£A¤§! group¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡È¥Áー¥à¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥¯¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤â ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅç·ò¿Í¸ø³«¡Ø¥«¥¦¥³¥ó¡ÙÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③ ÃæÅç·ò¿Í¤¬¡ØCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡Ø¥«¥¦¥³¥ó¡Ù¡Ë¤ÎÉñÂæÎ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤·¤¿¡£ ¡ØCOUNTDOWN CONCERT 2025-2026 STARTO to MOVE¡Ù¤ÏSTARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡£2025Ç¯12