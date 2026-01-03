J1¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï3Æü¡¢J1¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤«¤éDFÂëÂï¥È¥é¥Ó¥¹Áª¼ê¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ó¥¹Áª¼ê¤Ï2001Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î24ºÐ¡£187¥»¥ó¥Á86¥­¥í¤Î·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¡£2024Ç¯12·î20Æü¤Ë¡¢JFL¤Î¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤«¤éÅö»þJ2¿å¸Í¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¿å¸Í¤ÎJ2À©ÇÆ¤ÈJ1¾º³Ê¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤é1¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Ð¤Æº£²ó¡¢Å·¹ÄÇÕ¤ä¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤â¤¢¤ëCÂçºå¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£JFL