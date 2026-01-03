MLB・アストロズが、今井達也投手の獲得を発表しました。アストロズはヒューストンに本拠地を置く、ア・リーグ西地区のチーム。2025年シーズンは87勝75敗で地区2位となりました。過去には松井稼頭央さん、青木宣親さん、菊池雄星投手が在籍しており、日本人にもゆかりのあるチームとなっています。アストロズによると、今井投手とは2028年シーズンまで有効となる3年間のメジャーリーグ契約を締結したとのこと。各シーズン終了後に