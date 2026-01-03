タレント・飯島直子、歌手・俳優の小泉今日子が、きょう3日放送のBSフジ番組『飯島直子の今夜一杯いっちゃう？小泉今日子と韓国2人旅』（後7：00〜9：00）に登場する。【番組カット多数】「冬ソナ」聖地で昼飲み飯島直子＆小泉今日子の韓国2人旅の様子『飯島直子の今夜一杯いっちゃう？』（毎週木曜後10：00）の新春2時間スペシャルとなり、韓国好きとして知られる小泉をスペシャルゲストに迎え、韓国へ。ソウルの繁華街・