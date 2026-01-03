第102回箱根駅伝第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）の復路は3日、箱根・芦ノ湖〜東京・大手町の5区間109.6キロで行われた。地上波生中継で映ったド派手な一団が、視聴者の視線を釘付けにしていた。7区の神奈川県二宮町押切坂付近。沿道で声援を送っていたのは、フリーザ軍団だった。人気アニメ「ドラゴンボール」のキャラクターに扮した一団。ド派手なコスプレは近年恒例の光景となっている。今年も日本テレビ系