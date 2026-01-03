筆者が義実家に帰省した際に起きた小さな“お風呂のハプニング”。思いがけない義母の言葉が、胸にあった苦手意識をそっとほどいてくれた出来事です。 慣れない義実家のお風呂で 義実家に帰省するのは年に一度ほど。お風呂は昔ながらの、レバーをひねって沸かすタイプで、私はどうしても使い慣れませんでした。 そんなある日、私は追い焚きをしたままうっかり忘れてお風呂から出てしまうという大失態をおかしてしまいま