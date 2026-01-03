イメージコンサルティングサロン「R Dresser（アールドレッサー）」より、国内6店舗目となる新店舗「恵比寿店」のオープンが発表されました。2026年1月1日の元旦にオープンしました。年間14,000名以上が来店する人気サロンの新たな拠点として、完全個室での診断サービスを提供します。 R Dresser 恵比寿店 オープン日：2026年1月1日店舗名：R Dresser 恵比寿店サービス内容：16タイプパーソナルカラー診断、顔タイ