ジャーナリストの池上彰氏が３日放送のテレビ東京系特番「テレ東は“知の駅伝”〜２０２６政治・経済・ビジネスをビックリ予想〜」（午前７時）に出演。作家で元外務省主任分析官の佐藤優氏にインタビューした。池上氏が「２０２６年、世界情勢を見るポイントは？」と聞くと「変化がないってことだと思います」と佐藤氏。「２０２５年、トランプが登場して基本的に枠ができちゃったと。その延長線上だと思いますね」と続ける