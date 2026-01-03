ハーバー研究所は、クリエイター集団「こねこフィルム」とコラボレーションした縦型ショートドラマ全4話の一挙配信を開始します。2025年9月より順次公開され、総再生回数2,400万回を突破した話題作が、2026年の新年を記念してYouTubeにてまとめて視聴可能となります。 ハーバー研究所「HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ」 配信開始日：2026年1月2日(金)配信プラットフォーム：ハーバー公式YouTube出演：萬