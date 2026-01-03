◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路を制し、史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）に王手をかけた青学大が、復路で一度もトップを譲らぬまま１０区につないだ。最初で最後の箱根駅伝となった佐藤有一（４年）が４年分の思いを込め力走。１時間７分３８秒で区間賞を獲得し、リードを広げた。