リーフラスは、2026年の新年の挨拶を発表しました。創業時より掲げる「スポーツを変え、デザインする。」というビジョンのもと、更なる進化と前進を誓う内容となっています。 リーフラス「2026年 新年のご挨拶」 発表日：2026年1月1日発表者：代表取締役CEO 伊藤 清隆 リーフラスは、2026年の幕開けにあたり、新年の挨拶を発表しました。本年の干支「丙午（ひのえうま）」になぞらえ、馬が大地を駆けるような