「箱根駅伝・復路」（３日、箱根町芦ノ湖駐車場〜大手町）駒大は最終１０区に前回大会７区で区間新記録をマークしたエースの佐藤圭汰（４年）が登場した。テレビ中継に佐藤の姿が映ると、ＳＮＳ上では「さあ佐藤圭汰！」「佐藤圭汰のお出ましです」「まってたよ！」などと沸いた。佐藤は京都・洛南に時代から活躍し大きな期待を背負って駒大に進学。箱根駅伝では１年時は胃腸炎で欠場。２年時は３区２位、３年時に７区１位