今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『USB Type-C to HDMI ケーブル』。USB Type-C搭載のスマートフォンやタブレットの映像を、HDMIで出力できるケーブルです。まさかこの手の商品がダイソーで買えるとは…！価格が1,000円なので最初は悩みましたが、買って正解の商品でした。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：USB Type-C to HDMI ケーブル価格：￥1,100（税込）サイズ（約）：長さ1m販売ショップ：ダイソーJANコード