卵の黄身と白身を分ける作業、苦戦していませんか？ダイソーの「かけられるエッグセパレーター」なら、ボウルのふちにクリップで固定できるので、両手を使って安定した状態で卵を割り入れられます。110円で料理のプチストレスを解消し、お菓子作りもスムーズに。実際の使い心地やコツを詳しくレポートします。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：かけられるエッグセパレーター価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJAN