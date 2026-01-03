強い冬型の気圧配置が続き、石川県内は３日朝にかけて各地で大雪となりました。雪のピークは過ぎましたが、夕方にかけて落雷や突風に注意が必要です。午前11時時点の積雪は、白山河内で41センチ、金沢で23センチ、珠洲で21センチ、加賀中津原で19センチと、各地で今シーズン一番の積雪となっています。金沢市の住宅地では、朝から住民が雪かきに追われる姿が見られました。住民「年末も（雪が）少なかったので、ちょっと油断してた