電気自動車の世界販売台数でアメリカのテスラが首位陥落し、中国のBYDが初めてトップに立ちました。アメリカの電気自動車大手・テスラが2日、2025年の世界販売台数を発表し、前の年に比べて9％減の163万6129台でした。一方、中国のEV最大手BYDの25年のEV販売台数は前年比28％増の225万6714台で、BYDが初めて世界販売台数で1位になったことが分かりました。テスラはアメリカや中国での販売が伸び悩み、2年連続で年間販売台数がマイ