【モデルプレス＝2026/01/03】俳優の竹内將人（31）が3日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。【写真】人気俳優の結婚相手◆竹内將人、一般女性と結婚竹内は「私事ではございますが、このたび竹内將人は、かねてよりお付き合いしてまいりました一般の方と結婚いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。「これまで舞台に立ち続けてこられたのは、応援してくださる皆様、そして関係者の皆様のお力添えがあってこそだと、