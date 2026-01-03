メ～テレ（名古屋テレビ） 最大9連休の年末年始をふるさとなどで過ごした人たちのＵターンラッシュがピークを迎えています。 ＪＲ名古屋駅東海道新幹線のホームには、大きなキャリーケースや土産袋を持った利用客が多くみられました。 「実家に帰っていて東京に戻るところ。妹の子どもも来ていたので子どもたちが遊んでるとこ見れたりしてのんびりできました。新幹線の席が全然取れな