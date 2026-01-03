舞台は鈴鹿サーキットサンタアガタ・ボロネーゼのランボルギーニ本社をスタート＆フィニッシュポイントとして、イタリアのオンロードで、新世代のスモール・ランボルギーニ、『テメラリオ』のファーストドライブを体験してから約1ヵ月。【画像】920psを鈴鹿で全開テスト！新型スモール・ランボルギーニ『テメラリオ』全94枚今度はそのパフォーマンスをさらに限界近くまで楽しむことができるサーキットで、そのステアリングを握る