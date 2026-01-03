１月３日に東京ドームで開催されるアメリカンフットボールの日本選手権ライスボウル（読売新聞社後援）は、連覇を狙うパナソニックと、９度目（前身チームを含む）の制覇を目指すオービックが対戦する。日本社会人Ｘリーグの王座決定戦になった２０２２年以降のライスボウルは、過去４回とも接戦になっており、今回も最後まで目が離せない展開が予想される。パナソニック攻守に隙なしパナソニックはリーグ戦６試合で１試合平