グラビアで高い人気を誇る南みゆかが参加する新6人組アイドルグループ・Sophià la Mode が始動。1月25日（日）の「O-STAR FES」 にてプレデビュー。そして2月6日（金）、東京・新宿ReNYにてワンマンライブで正式デビューを果たす。 Sophià la Modeは、名古屋を拠点に数々のアイドル・アーティストを輩出してきたO-STARが、「世界をデコれ！！」をテーマに、東京への本格