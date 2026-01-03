午（うま）年生まれのJ1アビスパ福岡DF橋本悠（23）が「年男の誓い」を立てた。ルーキーイヤーの昨季はリーグ戦で25試合に出場して3アシスト。2年目の今年は初ゴールを目標に掲げ、馬のようにサイドを勢いよく走りまくる。両サイドのサイドバック（SB）、ウイングバック（WB）を主戦場とする橋本が、今年の干支（えと）にかけて意気込みを語った。「馬のようにパワフルに、速く駆け上がって、ゴールに直結するプレーをしたい