大雪のため山陽自動車道で車が立ち往生し、一時２０ｋｍを超える渋滞となりました。 牧千晴 記者「山陽自動車道です。全体的にゆっくりと流れていて、路肩に寄せている車もみられます」 ２日午後７時２０分ごろ、山陽道・広島岩国道路上り線を走行中の運転手から「ノーマルタイヤで来て、雪で滑って走れない」などと通報が相次ぎました。 大竹ＩＣー廿日市ＩＣ間で複数の車両が坂を上れず走行不能になり、約３００