年末年始をふるさとなどで過ごした人たちのＵターンラッシュが始まり、山陽新幹線はほぼ満席となっています。 ３日、広島駅の新幹線のホームには、大きな荷物を持った家族連れや、帰省していた親戚を見送る人たちの姿がみられました。 ＪＲ西日本によりますと、３日の新幹線のぞみ上り指定席はほぼ満席で、４日は３日以上の混雑が予想されているということです。 東京に帰るきょうだい 妹「おばあちゃんとおじいち