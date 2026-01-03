女優穂志もえか（30）主演NHK BSの連続ドラマ「京都人の密かな愉しみRouge継承」（日曜午後10時）が1月4日から始まる。このほど取材に応じ、見どころなどを語った。2015年1月の初回放送以来、京都人の持つ独自の価値観や美意識をドラマとドキュメンタリーで描いてきたシリーズ作。今回は第3弾で、舞台は240年の伝統を誇る京都屈指の老舗和菓子屋・久楽屋春信。常盤貴子演じる“京都人の中の京都人”沢藤三八子がパリに去って8