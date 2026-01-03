◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）８区で１０位に後退した２０１４年以来１２年ぶりのシード権を目指す日大は、９区中沢星音（４年）が力強い走りで９位まで順位を上げタスキを渡した。７年ぶりのシード権を狙う中央学院大は、戸塚中継所では９位だったが１０位に後退した。往路１７位で復路一斉スタートか