◆第７５回中山金杯・Ｇ３（１月４日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝１月３日、美浦トレセン昨年の京成杯をこの舞台で制しているニシノエージェント（牡４歳、美浦・千葉直人厩舎、父イスラボニータ）は、Ｗコースでキャンター。日本ダービー（１６着）以来となる復帰戦へ向けて順調に調整が積まれた。千葉調教師は「だいぶ馬もピリッとした雰囲気になってきました」と追い切りを重ねて、上昇してきたことを実感している。