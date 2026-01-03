◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）往路まさかの１７位から３年連続シード権へ、猛追を続ける帝京大の大逆転は、１０区の鎗田大輝（４年）に託された。９区の尾崎仁哉（４年）は１０位と１分５３秒差の１２位でタスキを受けると、区間４位となる１時間７分５６秒の大激走。復路スタート時点で４分１５秒あった