全日本プロレスは３日、後楽園ホールで「ニューイヤーウォーズ２０２６」を開催した。第３試合後に昨年８月から右肩の手術で８・３大田区大会から長期欠場中の斉藤レイがリングに上がり「２月２３日、大田区大会で」と切り出し「復帰するぜ！」と宣言した。２・２３大田区総合体育館大会での復帰が決まり、ホールが大歓声と拍手に包まれるなか、レイは「良い席はお早めに」とＰＲしていた。