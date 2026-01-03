男性の脱毛は、もはや特別なものではなくなった。ヒゲ脱毛をきっかけに、眉毛や鼻毛、耳毛といった細かな部位までケアする人は増え、最近ではVIO脱毛に関心を持つ男性も少なくないという。男性専門の総合美容医療 「ゴリラクリニック」銀座ANNEX院の院長・太田博之氏に、実際にどのような男性が来院しているのかを聞くとともに、脱毛サービス選びで注意すべきポイント、美容脱毛と医療脱毛の違いについて詳しく話を聞いた。○ニー