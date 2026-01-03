正月に欠かせない「餅」ですが、のどに詰まらせて窒息する事故に注意するよう、政府広報オンライン公式X(@gov_online)が呼びかけています。⚠️餅による窒息に注意📣お正月は餅を食べる機会が多く、のどに詰まらせる事故が発生しやすくなります。高齢者の餅による死亡事故の半数は1月に集中し、特に正月三が日に最も多くなります🚨✅餅を食べるときの注意点✅喉に詰まったときの応急手当を事前