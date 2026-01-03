◆第６４回京都金杯・Ｇ３（１月４日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１月３日、栗東トレセンキープカルム（牡５歳、栗東・中竹和也厩舎、父ロードカナロア）は、坂路を６４秒２―１４秒９で軽く体を動かし、最終調整を終えた。中竹調教師は「今朝は体をほぐす程度でしたが、いい感じでしたね」とうなずいた。もともと堅実に走るタイプだが、京都コースは７戦して２勝、２着２回、３着１回と相性がいい。今回は２枠３番に