昨年、３年連続ＭＶＰとなったドジャースの大谷翔平。今季も受賞すればジャイアンツ時代のバリー・ボンズに並ぶ４年連続の最多タイとなる。 すでにＭＬＢの代表的なデータサイトは、２０２６年の大谷の本塁打数予想を展開する。「ベースボール・リファレンス」が４４本、「ファングラフス」が４３本と控えめな数字を出しているのが気になる。 そこで、大谷が今年の誕生日（７月５日）を迎えて３２歳となるところに着目してみ