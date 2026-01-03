MagSafe＆Qi2対応で磁石で装着できる小型なBluetoothキーボード「Clicks Power Keyboard」が登場！Clicks Technologyは2日（現地時間）、同社が展開する「Clicks」ブランドにおける新商品としてMagSafeやQi2に対応した小型なBluetoothキーボード「Clicks Power Keyboard」を発表しています。すでに予約販売を開始しており、2026年春に出荷予定で、価格は79ドル（約12,000円）とのことで、色はOnyx（ブラック系）の1色のみ。対応機